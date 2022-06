Il solito Nick Kyrgios. Il bad boy australiano è l'assoluto protagonista del torneo su erba di Halle sia per i risultati (agli ottavi ha battuto la testa di serie n° 2 Stefanos Tsitsipas) che per i siparietti che di tanto in tanto regala al pubblico. Come quello che è andato in scena durante il match contro il greco: ad inizio del secondo set, il 27enne di Canberra ha subito un warming per aver perso troppo tempo ad asciugarsi il sudore in risposta sul servizio Tsitsipas. La reazione di Kyrgios non si è fatta attendere: polemica con l'arbitro e riferimento alle "lunghe attese" nelle sfide con Rafael Nadal. Ecco la trascrizione dello scambio di battute:

"Non posso andare a prendere il mio asciugamano? Stiamo scherzando? Quando gioco contro Rafa lui lo fa sempre. Sto per battere e devo aspettarlo. E non gli dicono niente".

Ad

ATP, Halle Tsitsipas avanza in tre set, ora c’è Kyrgios; avanti anche Auger-Aliassime IERI A 18:52

Dose rincarata anche nella conferenza post-match dove Kyrgios ha spiegato l'accaduto: "Dovevo andare nel mio angolo a prendere l'asciugamano, c'è una cosa chiamata sudore con una temperatura di 30 gradi che ti arriva alle mani. Avevo bisogno di asciugarle".

Kyrgios: "Le persone danno per scontato atleti come Federer e Serena"

ATP, Halle Sinner dà forfait ad Halle: Wimbledon ancora in dubbio 10/06/2022 A 11:03