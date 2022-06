Proseguono i match di primo turno nel torneo ATP di Halle ed esordio vincente per Stefanos Tsitsipas. Il greco, che sta cercando di prepararsi al meglio per Wimbledon, ha superato in tre set il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-6 1-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Il numero sei del mondo adesso affronterà l’australiano Nick Kyrgios, che ha sconfitto il padrone di casa Daniel Altmaier per 6-3 7-5.

Superano il turno anche Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime, che hanno battuto sempre in tre set rispettivamente gli americani Maxime Cressy (6-4 4-6 6-4) e Marcos Giron (6-3 5-7 6-3). A salvare la giornata degli Stati Uniti ci ha pensato Sebastian Korda, che non ha avuto problemi contro il cileno Cristian Garin, battuto per 6-2 6-3.

Karen Khachanov ha fatto suo il derby russo contro Aslan Karatsev, battendo in rimonta il connazionale per 6-7 6-1 6-2. Si conferma uno specialista dell’erba il tedesco Oscar Orte, che ha superato 7-6 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic. Passa il turno anche lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, che ha sfruttato il ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics nel secondo set.

RISULTATI ATP HALLE 2022 (14 GIUGNO)

Auger-Aliassime (Can) b. Giron (Usa) 6-3 5-7 6-3

Korda (Usa) b. Garin (Chi) 6-2 6-3

Griekspoor (Ned) b. Molcan (Svk) 7-6 6-3

Hurkacz (Pol) b. Cressy (Usa) 6-4 4-6 6-4

Kyrgios (Aus) b. Altmaier (Ger) 6-3 7-5

Tsitsipas (Gre) b. Bonzi (Fra) 7-6 1-6 6-3

Khachanov (Rus) b. Karatsev (Rus) 6-7 6-1 6-2

Bautista Agut (Spa) b. Fucsovics (Ung) 6-2 3-0 ret.

Otte (Ger) b. Kecmanovic (Srb) 7-6 6-4

