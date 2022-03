Il cemento californiano di Indian Wells, di categoria ATP 1000, vedrà disputarsi gli ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile. A dominare la scena ci sarà il nostro Jannik Sinner. L'altoatesino se la vedrà con Nick Kyrgios in un match di lusso: la racchetta aussie ha già smontato Sebastian Baez, Federico Delbonis e Casper Ruud sulla rotta per gli ottavi di finale, mentre Sinner non ha deluso all'esordio contro Djere. , per poi ripetersi contro Benjamin Bonzi . Tra Sinner e Kyrgios, strano ma vero, non ci sono precedenti. La fase di rodaggio sotto la guida del nuovo coach Simone Vagnozzi è ancora in corso. Il vincitore affronterà uno tra Rafa Nadal e Reilly Opelka ai quarti.

SINNER-KYRGIOS IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Mercoledì 16 marzo, l'orario di gioco è ancora da definire. La diretta televisiva dell’incontro sarà affidata a Sky Sport mediante il proprio canale Sky Tennis (205). Saranno inoltre disponibili delle live streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

SINNER-KYRGIOS: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Mercoledì 16 marzo 2022, orario e luogo ancora da definire (attendiamo l'order of play).

Non ci sono precedenti tra i due: Sinner non ha mai incrociato Kyrgios in un match ufficiale, tantomeno in allenamento. Sarà interessante perciò capire come il tennis dell'altoatesino si adatterà all'aggressività e alle spavalderie dell'australiano, che di sicuro ha ben poco da perdere.

IL PERCORSO DI JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

Secondo turno, Jannik Sinner-Laslo Djere 6-3 6-3 REPORT

Sediscesimi di finale, Jannik Sinner-Benjamin Bonzi 7-6 3-6 6-4 REPORT

