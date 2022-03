Il cemento californiano di Indian Wells, di categoria ATP 1000, vedrà disputarsi la seconda parte dei sedicesimi di finale nel tabellone principale del singolare maschile. Protagonista della serata italiana sarà Matteo Berrettini. Il tennista romano è attesto al test Lloyd Harris: il sudafricano è numero 32 al mondo, e si giocherà le sue carte per imporre un upset sul numero 6 del ranking. Da valutare le condizioni fisiche di Berrettini, che aveva dato forfait ad Acapulco per il solito problema agli addominali. L'azzurro è sopravvissuto al danese Holger Rune all'esordio nel torneo, mentre il sudafricano ha archiviato al pratica Facundo Bagnis in tre set.

BERRETTINI-HARRIS IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Martedì 15 marzo, alle 19.00 italiane, primo match sul campo 2. Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205) e/o Sky Sport Action (canale 206). Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

BERRETTINI-HARRIS: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Martedì 15 marzo 2022, ore 19.00 italiane, primo match sul campo 2.

Un solo precedente tra Berrettini e Harris: al secondo turno del Roland Garros 2020, il romano prevalse in quattro set 6-4 4-6 6-2 6-3. Sul cemento di Indian Wells però, le carte potrebbero rimescolarsi. Specialmente se Berrettini non fornirà gli stessi segnali incoraggianti, dal punto di vista fisico, visti nel match contro Rune.

IL PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI A INDIAN WELLS

Secondo turno, Matteo Berrettini-Holger Rune 6-3 4-6 6-4 REPORT

