Buona la prima perche eliminaal primo turno di Indian Wells. Sul cemento californiano, dove non ci sarà invece Djokovic , il ligure viene sorpreso nel primo set dallo spagnolo, poi Fognini alza l'asticella e completa la rimonta vincendo in tre set. 3-6; 6-3; 6-3; con il numero 36 del mondo che affronterà ora(testa di serie n° 18) al prossimo turno. 70% di punti sulla prima per Fognini che realizza anche due ace. 38% di efficienza in risposta alla seconda di Andujar, sono le statistiche principali per 'Fogna' che punta a fare strada anche qui dopo quanto di buono aveva mostrato a Rio, sulla terra battuta, arrivando fino in semifinale