Continua . Il tennista piemontese è stato ancora sconfitto al primo turno, questa volta nel torneo il momento negativo di Lorenzo Sonego . Il tennista piemontese è stato ancora sconfitto al primo turno, questa volta nel torneo ATP di Kitzbühel, dallo spagnolo Pablo Andujar, numero 98 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 dopo due ore e quaranta minuti di gioco.

A Sonego non sono bastati gli otto ace mesi a referto e soprattutto i 96 punti vinti contro i 91 del suo avversario. Andujar ha commesso anche cinque doppi falli, tenendo anche una percentuale più bassa di punti vinti con la prima di servizio (66% per lo spagnolo e 70% per l’azzurro).

Dopo un avvio equilibrato nei primi game, Andujar riesce a strappare il servizio nel quinto game al piemontese. Sonego rimedia subito e trova il controbreak immediato. Purtroppo l’azzurro ha un altro passaggio a vuoto in battuta e subisce un altro break nel game successivo. Andujar si porta sul 4-3 e conserva poi il servizio, chiudendo il primo set sul 6-4.

Sonego si rilancia nel secondo set e parte forte, con il break in apertura che porta l’azzurro sul 3-0. Andujar riesce a rimontare ed ottiene il controbreak nel quinto gioco, pareggiando poi nel game successivo. Il tennista italiano strappa nuovamente il servizio allo spagnolo nell’ottavo game e poi conclude il secondo set sul 6-3.

L’inerzia della partita è completamente in favore dell’azzurro, che scappa sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Sonego arriva sul 4-1, ma nel sesto game Andujar recupera uno dei due break di svantaggio, ma Sonego ha comunque la possibilità di servire per il match sul 5-4. Purtroppo l’azzurro perde clamorosamente il servizio e poi non sfrutta anche due palle break nel gioco successivo. Si va di conseguenza al tie-break, dove Sonego dimostra di non essere in un buon momento e perde per 7-4.

