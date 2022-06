Lorenzo Musetti nel match d’esordio del Queen’s, celebre torneo ATP500 sull’erba di Londra. Il toscano (n.74 del ranking) è stato costretto al ritiro per via di una scivolata nel corso del primo gioco del secondo set, Sfortunatonel match d’esordio del Queen’s, celebre torneo ATP500 sull’erba di Londra. Il toscano (n.74 del ranking) è statonel corso del primo gioco del secondo set, dopo aver perso il primo parziale contro il kazako Alexander Bublik (n.37 ATP).

Sotto 15-30, Musetti stava cercando di resistere ai colpi potenti del suo avversario e, su una giocata in contropiede (rovescio incrociato) di Bublik, l’azzurro ha perso l’appoggio del piede destro e subìto un brutto colpo all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra.

Ad

ATP, Londra Berrettini, missione Londra pt.1: difendere topten e primato italiano 7 ORE FA

Inutile l’intervento del fisioterapista visto che il dolore si è rivelato troppo forte. L’entità dell’infortunio, a prima vista, non è sembrato di poca entità e a due settimane esatte dall’inizio di Wimbledon non è una bella notizia per l’allievo di Stefano Tartarini.

Approda, quindi, al secondo turno Bublik che se la vedrà con il vincente del confronto tra il croato Marin Cilic (n.17 del mondo) e la wild card britannica Liam Broady (n.137 del ranking).

Musetti da sogno, ma Tsitsipas vince al 5°: gli highlights

ATP, Londra Il tabellone: Berrettini subito con Evans, poi Murray o Sonego 11/06/2022 A 15:52