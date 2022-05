Un superclassico dal copione scontato. Non poteva capitare occasione migliore a Novak Djokovic - che partiva con sole 8 partite nelle gambe dall'inizio di un travagliato 2022 -, per racimolare un po' di inerzia favorevole dopo la discreta corsa a Belgrado . Contro l'amico-nemico Gael Monfils, Nole dimostra di aver recuperato dal recente guaio al metabolismo digerendo finalmente il salato bagel rifilatogli da Andrey Rublev nella finale tra mura amiche, e arrotondando il conteggio degli scontri diretti col francese a 18-0 in suo favore. 6-3 6-2 il punteggio che proietta il serbo agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente tra Shapovalov e Murray.

Novak Djokovic, Madrid Credit Foto Getty Images

Certo, siamo ancora lontani dall'ammirare lo strapotere del vecchio Djokovic, ma contro il transalpino il serbo sforna una prova cinica, ben gestita, insaporita da sporadici guizzi degni di un numero uno al mondo.

Sul piatto opposto della bilancia, è lecito dire che nel complesso il serbo si è reso protagonista di una prestazione a tratti titubante: qualche prima stanca, qualche movimento fin troppo esasperato, errori in profondità... Sin dal primo set Monfils accetta di farsi spostare dalla sua centrifuga, lo lavora ai fianchi, senza però sfruttare tre ghiotte palle break. Nole a quel punto ne esce con cinismo: un gratuito col rovescio e un doppio fallo costano al francese il break nel sesto game e permettono al serbo di gestire fino al 6-3 definitivo.

Novak Djokovic, Madrid Credit Foto Getty Images

La partita di Nole si mette in discesa nell'esatto momento in cui Monfils si scopre ancor più succube della stanchezza rispetto al serbo: a Djokovic basta alzare i giri in risposta per mandare in avaria l'avversario. Il generoso francese fatica a trovare gli appoggi e apre al break dell'avversario nel 3° e 7° game. Inamovibile Djokovic dopo aver strappato il vantaggio: il serbo si prende qualche rischio solo in chiusura del secondo atto, ma riesce comunque a disinnescare due palle break e sigillare il match sul 6-3 6-2 dopo un'ora e 27 minuti.

