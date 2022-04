Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti al torneo ATP di Marrakech. Il classe 2002 toscano è stato sconfitto ai quarti di finale dal serbo Laslo Djere. Punteggio di 6-3 6-2 sul campo 2 dell’evento marocchino, e non sul centrale in quanto, a causa del dilungarsi del programma, è stato effettuato questo spostamento. Per Djere ora uno tra lo slovacco Alex Molcan e l’olandese Botic van de Zandschulp, per Musetti ora c’è Montecarlo . L’italiano parte anche con un buon ritmo, tiene bene lo scambio e, sull’1-1, ha tre palle break consecutive, tutte però annullate dal serbo. Da questo momento in poi la musica cambia decisamente, con il numero 55 del mondo che va a strappare realmente la battuta al toscano, per poi concludere con un 6-3 abbastanza perentorio.

Musetti, non basta un lampo all'inizio di secondo set

Qualche segnale Musetti lo lancia a inizio secondo parziale, un po’ per meriti suoi, un po’ per un leggero calo di Djere. Arriva così il break del 2-0, ma da quel momento tutto gira in peggio. L’azzurro riesce ad annullare tre palle break di fila, ma alla quarta deve cedere e, a quel punto, crolla anche il gioco, dominato dalla grande solidità da fondo del suo avversario. Il tentativo di tenere aperto il match, nel settimo gioco, è vano, dato che anche qui alla quarta occasione Djere toglie la battuta a Musetti e poi chiude in un’ora e 13 minuti.

Ben poco incisivo, in quest’occasione, l’azzurro con il servizio; in contemporanea, del resto, il serbo non si fa pregare. 3-5 contro 1-4 il conteggio di ace e doppi falli, ma tra un 56% e un 54% di prime in campo passa tanta differenza: Musetti vince il 60% dei punti con la prima e il 46% con la seconda, Djere il 79% e il 58% rispettivamente.

Musetti? La partita con Djokovic forse è stata un po' un'illusione

