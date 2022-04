È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra rossa. Nel Principato di Monaco si torna a respirare l’aria del mattone tritato, l’anno scorso andata in scena senza pubblico, ma quest’anno di nuovo con la gente sugli spalti. La difesa del titolo è affidata a Stefanos Tsitsipas : il greco ha presenziato alla procedura di accoppiamento dei giocatori. Ritorna in campo Novak Djokovic , che ha saltato i 1000 americani date le norme in materia di Covid e vaccinazione negli States. Il serbo dovrebbe avere un esordio facile, ma già lo spagnolo Roberto Bautista Agut non è la miglior prospettiva del mondo sul rosso. Resta da capire se ci sarà effettivamente il quarto con Carlos Alcaraz , che viene dal successo a Miami.

Tutti gli italiani nella parte bassa del tabellone

Quattro gli italiani in tabellone, e tutti nella stessa parte (una strana recente abitudine del fato), quella bassa. Jannik Sinner, numero 9 del seeding, fa il suo esordio contro il croato Borna Coric, che sta cercando di ritrovare un buon livello di tennis dopo tanti guai fisici. La via è quella di un eventuale ottavo con Andrey Rublev: il russo gioca da neutrale al pari di Aslan Karatsev, di Karen Khachanov e del bielorusso Ilya Ivashka, primo avversario di Lorenzo Sonego. Proprio il torinese potrebbe ritrovare al secondo turno il serbo Laslo Djere, mentre l’eventualità di un derby agli ottavi con Fabio Fognini dipende sia dal debutto del ligure, con il francese Arthur Rinderknech, che soprattutto dall’eventuale sfida con Tsitsipas. Lorenzo Musetti ritrova Benoit Paire: il francese, di recente, si è rimesso il vestito da giocatore, e quando questo succede può accadere davvero di tutto in campo. Una cosa è certa: difficilmente ci si annoierà.

