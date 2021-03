Siamo nel 2002 e Roger Federer non è uno sconosciuto . E' un tennista in rampa di lancio, nella sua giovane carriera ha battuto Pete Sampras a Wimbledon , nel 2001, e il suo talento è cristallino. Non è, però, nemmeno un giocatore affermato - il primo Slam arriverà più di un anno dopo, a Wimbledon 2003 - e a Miami si presenta da numero 14 del mondo. Il basilese arriva in semifinale, dove ad attenderlo c'è l'australiano Lleyton Hewitt, numero 1 del ranking ATP. Il match è spettacolare a Key Biscayne e il 20enne Federer ottiene la sua prima vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo. GUARDA qui sotto il video del profilo Youtube ufficiale dell'ATP!