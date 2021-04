La finale delvedrà impegnati due giocatori di grande talento come Jannik Sinner e Hubert Hurkacz. Non solo due fantastici tennisti ma anche due grandi amici che all'inizio di questo 2021 hanno anche condiviso l’esperienza di giocare spalla a spalla in doppio. Un rapporto molto stretto quello tra i due giocatori, come testimoniato dallo stessonella conferenza stampa del post partita: “Hurkacz è una bravissima persona, forse il migliore amico che ho nel circuito. Qualche volta ci alleniamo insieme, anche in spogliatoio ogni tanto parliamo. Abbiamo fatto riscaldamento prima dei quarti, proviamo ad aiutarci un po’. Alla fine ognuno però deve fare il suo, e se dovesse vincere la sua semifinale ( così è stato, ndr ), in finale non ci sarebbe spazio per l’amicizia. In questo sport c’è solo un vincitore“.