Escobedo è partito meglio nel match, strappando subito la battuta all’azzurro. Lorenzi, però, ha replicato, trovando l’immediato contro-break. Il momento decisivo è arrivato nel sesto gioco, con l’americano che ha ottenuto nuovamente il break di vantaggio, portandosi sul 4-2. Il tennista di casa ha chiuso poi la prima frazione sul 6-3.

Purtroppo l’inerzia della partita non è girata nel secondo set, con Escobedo subito avanti di un break sul 2-1. Lorenzi non ha mai avuto occasioni per riequilibrare il match e si è trovato a perdere ancora la battuta nel settimo gioco, perdendo poi di conseguenza il set per 6-2 e il match.

