Non c'è spazio per le variazioni di Gaston, numero 162 del mondo, e per le sue palle corte: Sinner non lo fa entrare nello scambio e su questa superficie non c'è storia, esattamente come due settimane fa a Marsiglia (6-4 6-1) sul cemento indoor. Il break arriva nel terzo gioco, il doppio break nel quinto con passante mortifero del numero 31 del mondo e il primo set viene archiviato in 26 minuti. Nel secondo set, l'azzurro dà anche prova di maturità: il sesto game è il peggiore per lui con quattro errori. Salvando tre palle del contro-break Sinner lo porta a casa e converte a suo favore anche il momento più difficile. E' una mazzata per Gaston che vale il doppio 6-2 - otto successi nelle ultime otto contro francesi per l'altoatesino - e un terzo turno contro Karen Khachanov (uno a uno i precedenti). Sinner si gode la prima partita vinta in un Masters 1000 su cemento, da testa di serie, a 19 anni.