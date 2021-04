Stefano Travaglia ci ha provato davvero fino alla fine ed è andato vicino a completare una giornata da ricordare per l’Italia al torneo di Monte Carlo. Contro il n°12 del mondo e fresco vincitore dell’ATP di Marbella Pablo Carreno Busta, il tennista marchigiano ha lottato per 2 ore e 3 minuti alla pari.

Travaglia si è arreso infatti solo per 7-5 7-6, obbligando Carreno Busta a una partita di grande lotta. Un equilibrio che si è assestato come tale fin da subito, con Travaglia che ha tenuto davvero a lungo la spesso strenua resistenza dal fondo di un avversario tostissimo come lo spagnolo. A fare la differenza, in una partita così tirata, davvero pochi punti. Questioni di attimi, di quei piccoli dettagli che però alla fine spesso sono la spiegazione dello status e delle classifiche. Travaglia, infatti, non è riuscito a sfruttare 3 set point nel decimo gioco del primo set. Un game tiratissimo in cui Carreno prima si è salvato; e dove poi ha trovato le forze per piazzare l’allungo. E’ infatti nell’identico gioco successivo che lo spagnolo ha ribaltato la trama, strappando il servizio all’azzurro proprio al termine di un altro game tiratissimo.

Quella la prima spallata al match, a cui Travaglia però ha resistito con grande temperamento, continuando a giocarsela alla pari con Carreno Busta fino alla fine della partita. Il marchigiano non è riuscito a consolidare il break di vantaggio strappato a inizio secondo set, ma ha poi riposto presente cancellando 3 palle break del delicatissimo nono game del secondo set. Il match si è trascinato così al tie-break, dove nonostante la partenza a razzo dell’iberico – subito 3-0 – Travaglia era riuscito ancora una volta a risalire. L’allungo buono è arrivato però col punto del 5-3, che è valso dunque a Carreno Busta l’accesso al secondo turno. Lì troverà Khachanov, giustizie del di Djere, finalista settimana scorsa del torneo di Cagliari vinto da Lorenzo Sonego.

