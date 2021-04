Consueta due giorni di qualificazioni al Masters 1000 di Monte Carlo, con il sabato del primo turno che vedeva ben 6 tennisti italiani in campo. Ad aprire la giornata Salvatore Caruso, che sfidava l’ex n°24 del mondo Martin Klizan. Lo slovacco però non è più quello del 2015 e Caruso è passato con un ottimo 6-3 6-4. Il siciliano vola così al turno decisivo dove troverà in ogni caso un avversario insidioso: uno tra il francese Herbert e l’australiano Tomic. Queste le parole di Caruso al termine della sua partita: “Sono contento per la vittoria. Ho giocato una partita solida, con pazienza e senza mai perdere la concentrazione. Sin dall'inizio del match ho avuto buone sensazioni trovandomi molto bene in una superficie cosi importante come quella di Monte Carlo. Adesso bisogna solo continuare su questa strada”.

Si ferma invece il percorso di Gianluca Mager, che affrontava Majchrzak. Il polacco si conferma giocatore tosto anche su questa superficie, lasciando a secco un Magar comunque un po’ in crisi di risultati: doppio 6-3 a favore di Majchrzak il punteggio.

Avanti anche Stefano Travaglia. Tutto facile per il marchigiano che contro l'indiano Nagal deve solo prendere le misure a inizio partita. Dal 3-3 in poi infatti sono 9 game a 0 a favore dell'italiano che si impone così per 6-3 6-0. Anche per Travaglia dunque turno decisivo: sfiderà proprio il polacco Majchrzak.

In campo nel corso della giornata anche Cecchinato (vs. Huesler), Fabbiano (vs. Coria) e Marcora (vs. Delbonis).

