Ottima prestazione di Lorenzo Sonego nel secondo turno dell'ATP 250 di Montpellier, in Francia. Il torinese, numero 36 del mondo e 4 d’Italia, sconfigge con un perentorio 6-3 6-2 il promettente americano Sebastian Korda, sfoderando in particolare un gran secondo set, nel quale punisce il suo avversario nei momenti in cui dimostra che il talento di quest’ultimo, pur esistente, è ancora acerbo. Ai quarti, cui Sonego giunge per l’ottava volta a livello ATP, ci sarà uno tra il belga David Goffin, numero 2 del seeding, e il francese Benjamin Bonzi. L’italiano comincia piuttosto bene, procurandosi una palla break sul 2-1, giocandola però non al meglio; successivamente è Korda ad averne due, entrambe annullate in stile da Sonego, e in particolare si segnala la seconda con l’americano sorpreso da un gran recupero dell’azzurro e costretto a un back di rovescio vicino alla rete che esce. Il break, quello vero, lo mette a segno il torinese sul 3-2, approfittando di un passaggio a vuoto su tutta la linea di Korda. E' con il servizio che Sonego tende a comandare e a portare a casa il primo parziale.