Brutta batosta per Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. Sul cemento canadese l’azzurro (testa di serie n.7) esce sconfitto dal match contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta (n.23 al mondo) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 25 minuti e dice addio ai sogni di gloria. L’iberico sfiderà ai quarti il britannico Jack Draper eliminando Sul cemento canadese l’azzurro (testa di serie n.7) esce sconfitto dal match contro(n.23 al mondo) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 25 minuti e dice addio ai sogni di gloria. L’iberico sfiderà ai quarti il britannico Jack Draper eliminando per la seconda volta un italiano, dopo Matteo Berrettini

Pronti, via e arriva subito il break di Carreño Busta nel terzo game. Sinner cerca di reagire, ma non riesce a trovare soluzioni incisive nei turni di risposta e lo spagnolo vola agilmente sul 4-2. A questo punto l’iberico trova addirittura il break del 5-2 (fatali qui tre errori di Sinner) e poco dopo chiude il set con il 6-2.

Nel secondo parziale si attende una reazione da parte del nostro portacolori, ma questa non arriva. L’altoatesino tiene soltanto fino al 2-2, poi si fa rubare nuovamente il servizio dopo un game disastroso. Anche in questo caso l’azzurro purtroppo non trova un modo per recuperare (soprattutto a causa dei troppi punti regalati) e Carreño Busta tira dritto senza problemi fino al 6-4 che pone fine all’incontro.

A fine partita pesano tantissimo i 25 errori gratuiti commessi da Sinner contro i 12 dello spagnolo. L’iberico termina la sfida con il 78% dei punti vinti con la prima di servizio (stessa percentuale dell’azzurro) e il 71% con la seconda (contro il 44% del suo avversario). I punti totali conquistati dai due tennisti sono 58 per lo spagnolo e 45 per il nostro portacolori.

Per l’altoatesino, considerando il tabellone che era venuto a crearsi, sfuma così una chance enorme di mettere fieno in cascina in una classifica ATP che lo vede nuovamente fuori dalla top10 (è virtualmente 12°). La corsa verso le Finals di Torino resta complicata: in questa stagione continua a mancare un exploit importante in un Masters1000: nuova occasione la prossima settimana a Cincinnati.

