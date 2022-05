In un pomeriggio amaro per i colori azzurri - le eliminazioni di Paolini e Bronzetti tronca bruscamente il percorso del tennis femminile italiano al primo turno -, è Novak Djokovic a prendere per mano il pubblico di Roma e a regalare perle di inestimabile valore. Nole non stecca l'esordio contro il russo Aslan Karatsev , archiviando la pratica in un'ora e mezza sul 6-3 6-2. Al termine del match tutto il pubblico si alza in piedi per applaudirlo, lui ricambia con una dedica scritta sull'obiettivo della telecamera.