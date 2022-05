6-3 6-1 il punteggio che permette al maiorchino di avanzare agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov. Punteggio abbastanza bugiardo, poichè cela buona parte dei patemi che il maiorchino si sta trascinando con sè dal suo ritorno a Madrid. E se nella capitale spagnola un tennis ondivago gli aveva permesso di sopravvivere a stento Isner infatti mette sui tacchi lo spagnolo nel primo set, salvo poi sciogliersi sotto il peso del risultato e delle torride temperature romane. Il campione in carica Rafa Nadal inaugura il percorso romano con una fondamentale vittoria sull'americano John Isner.. Punteggio abbastanza bugiardo, poichè cela buona parte dei patemi che il maiorchino si sta trascinando con sè dal suo ritorno a Madrid. E se nella capitale spagnola un tennis ondivago gli aveva permesso di sopravvivere a stento contro Goffin salvo poi arenarsi contro Alcaraz , nella capitale italiana lo stesso spessore di prestazione non lo risparmia da qualche difficoltà imprevista contro il big server a stelle e strisce., salvo poi sciogliersi sotto il peso del risultato e delle torride temperature romane.

Rafa ricava il massimo da un primo set giocato in sordina e senza l'ideale profondità impressa nei colpi. Isner impiega poco tempo per leggere e disinnescare i servizi al corpo del maiorchino, e sorprende per mobilità e guizzi a rete. Gli ambiziosi angoli pescati dall'americano in risposta attivano quella che è la sequenza decisiva del primo atto: nel settimo gioco infatti Nadal difende due palle break con due seconde, per poi forzare il controsorpasso al turno successivo. Qui, un abbaglio di Isner su uno smash facile concede il break a Rafa.

Rafa Nadal (Masters 1000 Roma) Credit Foto Getty Images

Il primo set si chiude dunque sul 6-3 nonostante le incertezze del maiorchino; incertezze destinate a rimarginarsi di fronte al calo drastico dell'americano nel secondo parziale. Isner si dimentica di scendere in campo a inizio secondo set, incassando un break a freddo e compromettendo irrimediabilmente la sua partita. La strategia di Isner si sfalda ulteriormente all'alba del quinto e settimo gioco, quando il mancino di Manacor strappa doppio e triplo break per veleggiare verso il 6-1 finale.

