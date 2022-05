Tennis

Rafael Nadal a "Che tempo che fa": "Wimbledon senza tennisti russi? Capisco, ma non condivido"

Il campione spagnolo del tennis Rafa Nadal è stato uno degli ospiti di Fabio Fazio nel programma "Che tempo che fa". Nadal sarà in campo agli Internazionali di Roma a partire da martedì. "Siamo in una situazione complicata per la guerra: Wimbledon senza tennisti russi? Capisco, ma non condivido". Per il video completo andate su www.raiplay.it

