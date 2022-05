Jannik Sinner, che dopo lo scalpo Filip Krajinovic. Una vittoria in 100 minuti per Sinner, che si è imposto col punteggio di 6-2 7-6, mostrando un ottimo approccio alla gara e una buona tenuta mentale quando c’è stato da soffrire. Jannik Sinner va. E Roma può fare festa. Per la quarta volta nelle ultime 5 edizioni gli Internazionali d’Italia avranno almeno un azzurro a giocarsi l'accesso alla semifinale. Il merito questa volta è di, che dopo lo scalpo nel derby con Fabio Fognini , non tradisce le attese e supera in due set il serbo. Una vittoria in 100 minuti per Sinner, che si è imposto col punteggio di 6-2 7-6, mostrando un ottimo approccio alla gara e una buona tenuta mentale quando c’è stato da soffrire.

Rispetto al match con Fognini infatti Sinner è sceso in campo privo di pressioni; e nella calura romana ha giocato un tennis sciolto e pimpante. Condizioni che hanno velocizzato la palla e alzato i rimbalzi; situazioni in cui Sinner ha messo all’angolo un Kraijnovic un po’ spento. Cinque game consecutivi, tutti molto rapidi, che hanno permesso all’altoatesino di scavare il gap necessario a prendersi in maniera davvero semplice il primo parziale cuscinetto. Poi, però, la partita, si è fatta più complicata.

Vuoi perché Sinner, da inizio secondo set in poi, ha un po’ perso il servizio. E vuoi perché, come sempre, il tennis si è confermato un gioco di bilance: scende uno, sale l’altro. Krajinovic si è fatto più solido e più fluido da inizio secondo parziale, tornando a fare vedere quegli sprazzi di ottimo tennis con cui non a caso aveva eliminato al turno precedente un giocatore come Rublev. Sinner si è così dovuto ritrovare a giocare una partita diversa, una battaglia che dopo il primo parziale, probabilmente, non si aspettava più nemmeno di dover fare. Ne è venuto fuori con attenzione l’altoatesino, nonostante tennisticamente ci siano state evidenti sbavature, come i due mini-break di vantaggio bruciati via nel tie-break, quando da 4-1 avanti si era ritrovato 4-5 sotto. Sinner ha però trovato il modo di girare la partita, di evitare un ulteriore dispendio di energie nel caldo di Roma e di chiudere il parziale per 8 punti a 6, concludendo così per 6-2 7-6.

Tsistipas: terza sfida a Roma in 4 anni

quel tipo di incroci dove davvero si vuole misurare Sinner. Ad attenderlo venerdì ci sarà il finalista dell’ultimo Roland Garros nonché bi-campione a Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas. Un incrocio già visto qui a Roma in 2 occasioni, 2019 e 2020, con Sinner sconfitto la prima volta ma capace di prendersi la vendetta nell’edizione successiva, sempre al secondo turno. Domani però sarà una sfida diversa e un banco di prova interessante. Da provare a cancellare Sinner ha infatti anche l’ultimo incrocio ai quarti di finale dell'Australian Open 2022, quando il greco Una vittoria importante perché regala a Sinner i primi quarti di finale al Foro in carriera, ma soprattutto perché porta in dote. Ad attenderlo venerdì ci sarà il finalista dell’ultimo Roland Garros nonché bi-campione a Monte Carlo,. Un incrocio già visto qui a Roma in 2 occasioni, 2019 e 2020, con Sinner sconfitto la prima volta ma capace di prendersi la vendetta nell’edizione successiva, sempre al secondo turno. Domani però sarà una sfida diversa e un banco di prova interessante., quando il greco spazzò via in tre rapidi set ambizioni e speranze di Sinner . Dalla sua, questa volta, ci sarà il catino di una Roma infuocata. Vedremo se sarà d’aiuto. Jannik, sulle colonne del nostro Players’ Voice, si era detto "di non vedere l’ora" . Beh, eccolo accontentato.

