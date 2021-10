Berrettini trionfare Hubert Hurkacz. Il numero 5 del tabellone austriaco è uscito subito contro Andy Murray, entrato nel torneo con una wild card. Un risultato molto positivo per il nostro Jannik Sinner che è ancora in corsa per l'accesso alle ATP Finals (che si disputeranno a Torino dal 14 novembre). È partito l'ATP 500 di Vienna che ha vistotrionfare nel primo turno contro Popyrin , ma il risultato più importante di giornata è stato il ko del polacco. Il numero 5 del tabellone austriaco è uscito subito contro, entrato nel torneo con una wild card. Un risultato molto positivo per il nostroche è ancora in corsa per l'accesso alle ATP Finals (che si disputeranno a Torino dal 14 novembre).

Con questo risultato, dunque, Sinner ha molte più chance di avanzare in top 8 del ranking dopo aver cominciato la settimana con un -110 da Hurkacz, che sarebbe l'ultimo dei qualificati allo stato attuale (considerando che Nadal è out). Ci sono due condizioni però per superare Hurkacz e Nadal in classifica: giungere in semifinale a Vienna e sperare che non ci arrivi anche Norrie.

ATP, Anversa Tutti i record di Sinner dopo la vittoria ad Anversa IERI A 17:17

La Race aggiornata a lunedì mattina

Posizione Giocatore Nazionalità Punti ATP 1 Djokovic Serbia 8370 2 Medvedev Russia 6470 3 Tsitsipas Grecia 5650 4 Zverev Germania 5095 5 Rublev Russia 4165 6 Berrettini Italia 4000 7 Ruud Norvegia 3015* 8 Hurkacz Polonia 2955 9 Sinner Italia 2845 10 Norrie Inghilterra 2795 11 Auger-Aliassime Canada 2330

In grassetto gli atleti già qualificati

* il limite per la qualificazione alle ATP Finals ora è 3925 punti

Tutte le evoluzioni della Race

Race lunedì 25 ottobre: 2845, 10° posto;

Punti da scartare lunedì 1° novembre: 20;

-Race col passaggio agli ottavi: 2870, 10° posto virtuale;

-Race col passaggio ai quarti: 2915, 10° posto virtuale;

-Race col passaggio in semifinale: 3005, 8° posto virtuale;

-Race col passaggio in finale: 3125, 7° posto virtuale;

-Race con la vittoria in finale: 3325, 7° posto virtuale;

Sinner: "Mi sentivo alla grande, ora vediamo gli altri tornei"

ATP, Anversa Sinner da elite: è campione ad Anversa, spazzato via Schwartzman IERI A 13:51