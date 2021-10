Jannik Sinner ha sconfitto Novak con grandissima disinvoltura e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano è stato bravo ad annullare occasioni di break point nel primo set, poi è riuscito a concretizzare le sue chance quando ne ha avuto la possibilità e ha dominato la seconda frazione con ennesima facilità. Il 20enne ha travolto il padrone di casa sul cemento indoor della capitale austriaca, guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura in questa competizione che potrebbe regalargli una svolta importante per la sua carriera.

L’altoatesino, infatti, è a un solo successo dall’ingresso nella top-10 del ranking ATP e soprattutto continua a incamerare punti pesantissimi in ottica qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. Il nostro portacolori, reduce dai convincenti trionfi di Sofia e Anversa (due tornei di livello 250), continua a esprimersi in maniera convincente e sta facendo sognare i tanti appassionati del Bel Paese. Venerdì sera tornerà in campo per affrontare il norvegese Casper Ruud in un quarto di finale semplicemente al cardiopalma.

Un match nel quale ci si gioca tanto in vista dell'accesso al Master di Torino: “Sarà un match difficile. Io mi concentro su quello che è il prossimo incontro, ma è inevitabile non pensarci anche perché c’è il desiderio di esserci. Se poi non sarà quest’anno, spero di avere le mie occasioni in seguito. Farò del mio meglio ogni partita per raggiungere questo obiettivo. Ruud è molto migliorato dall’anno scorso, è un giocatore molto solido e commette pochissimi errori. Spero sia una grande partita“, le parole di Sinner, ricordando che proprio a Vienna nel 2020 i due si incontrarono e si impose l’altoatesino.

