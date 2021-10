Jannik Sinner. Il classe 2001 deve rincorrere, ma il Dennis Novak agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Vienna, l'Erste Bank Open. La corsa alle ATP Finals di Torino è più nel vivo che mai, con due posti ancora da assegnare. Dopo la qualificazione matematica di Matteo Berrettini , l'Italia sogna di portare un secondo rappresentante al torneo di fine anno:. Il classe 2001 deve rincorrere, ma il successo di Anversa gli ha permesso di ricucire il gap su chi gli sta davanti e portato grande morale. Ora è vietato fermarsi e per continuare a credere nell'obiettivo, l'azzurro dovrà prima di tutto battere l'austriacoagli ottavi di finale dell', l'Erste Bank Open.

Sinner: "Puntiamo a un gran finale di stagione"

Quando e dove vedere Sinner-Novak

La sfida tra Jannik Sinner e Dennis Novak è in programma come secondo match sul Centre Court di Vienna (il primo incontro, Monfils-Schwartzman, comincia alle 14). Verosimilmente l'azzurro non scenderà in campo prima delle 15.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV.

Precedenti

Sinner e Novak non si sono mai affrontati nel circuito. Il 28enne austriaco ha ricevuto una wild card per questo torneo e al momento si trova alla posizione numero 116 del classifica mondiale, con un best ranking di 85. Jannik ha raggiunto la sua miglior posizione alla vigilia di questo torneo, salendo al n.11.

Informazioni utili

