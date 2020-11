Ne siamo abbastanza convinti: se Diego Schwartzman non avesse intrapreso la carriera di tennista avrebbe fatto il calciatore. Ancora una volta infatti il folletto argentino ha messo in mostra doti da grande palleggiatore, anche se con la pallina da tennis.

Non è la prima volta che Schwartzman mette in mostra invidiabili doti da palleggiatore: nel 2018 eccolo condividere un video diventato virale in cui palleggia coi piedi in modo impressionante. "(Jorge) Sampaoli, io per Russia 2018 ci sono", ha scritto poi il "Peque" rivolgendosi all'allenatore della squadra di calcio argentina.