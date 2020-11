È stato un anno molto difficile. Noi atleti, nello specifico noi tennisti, siamo privilegiati nel fare quello che facciamo. Dal punto di vista tennistico è stata una grande annata. Ho raggiunto uno dei miei obiettivi di una vita, vincere uno Slam, quindi anno straordinario per me. Nonostante tutte le difficoltà, per me quest’anno avrà sempre un posto nel mio cuore. Spero che la pandemia termini il più presto possibile e che tutti possano tornare a lavorare e ad avere una vita normale“.