Qualche settimana fa, Federer stesso ha affermato di aver ricominciato ad allenarsi in sessioni molto brevi. Il recupero sembra procedere bene tanto che Severin Luthi, ex capitano della squadra svizzera di Coppa Davis e da anni suo stretto collaboratore, è abbastanza certo che il ritorno in campo avverrà in occasione degli Australian Open del prossimo anno.

Un torneo che Federer ha vinto sei volte in carriera, l’ultima nel 2018 (il suo 20esimo Slam). Luthi ha anche confermato che l’ex numero uno al mondo ha ricominciato ad allenarsi sul campo, anche se in maniera leggera e saltuaria: "Roger è di nuovo in campo. C’è ancora tanto tempo prima che debba giocare un torneo. Alla sua età non c'è da avere fretta". Noi lo aspetteremo per riabbracciare lui e la normalità in questa fase così difficile per lo sport e non solo.