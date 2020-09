Giungono notizie confortanti per tutti i tifosi di Roger Federer . Il campione svizzero è infatti tornato ad allenarsi dopo le due operazioni al ginocchio destro subite tra i mesi di febbraio e maggio : un segnale positivo in vista del ritorno in campo, previsto per l’inizio del 2021.

Federer durante questa travagliata stagione ha disputato un solo torneo, gli Australian Open, nel quale si è reso protagonista di rimonte incredibili prima di essere eliminato in semifinale per mano di Novak Djokovic. Il 39enne nativo di Basilea ha rivelato al quotidiano di Zurigo, il Tages-Anzeiger,vil piano di allenamento che sta seguendo per recuperare man mano la forma: due sessioni al giorno da 45 minuti ciascuna, volte a riprendere confidenza con il campo. Il primatista assoluto per numero di Slam aveva già dichiarato a inizio giugno che avrebbe saltato l’intera stagione in corso: l’obiettivo è quello di presentarsi ai nastri di partenza degli Australian Open 2021.