Il treno Djokovic travolge anche Aslan Karatsev. Il n° 1 del mondo liquida il qualificato russo in tre set e vola in finale alla ricerca del nono Australian Open in carriera. Si interrompe il commovente cammino del 27enne di Mosca che è partito un mese fa a Doha e termina con l'ingresso nella top50 (42° gradino dal 114°) e i complimenti di Djokovic dopo l'ottima semifinale giocata davanti al pubblico (dimezzato) della Rod Laver Arena. What else?