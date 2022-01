JANNIK SINNER (11) V STEFANOS TSITSIPAS (4) - terzo match Rod Laver Arena

A soli 20 anni e 167 giorni, Sinner diventa il più giovane giocatore ad aver varcato la soglia degli ottavi di Melbourne dopo Nick Kyrgios (19 anni e 280 giorni) nel 2015. Sinner inoltre, è un giorno più giovane di Stefanos Tsitsipas quando raggiunse la semifinale dell’Happy Slam nel 2019. Tre i precedenti tra Sinner e Tsitsipas: il bilancio pende in favore del greco, 2-1. Tsitsipas vinse il primo confronto agli Internazionali d'Italia nel 2019, per 6-3 6-2. L'azzurro si prese la rivincita a Roma appena un anno dopo, 6-1 6-7 6-2. Nell'aprile 2021 però, il greco è tornato avanti nel conteggio degli scontri diretti vincendo la semifinale a Barcellona 6-3 6-3.

