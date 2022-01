Match del giorno

BRONZETTI Lucia (ITA) vs BARTY Ashleigh (AUS) [1] - secondo match Rod Laver Arena

Ad

Giocare in uno dei templi del tennis mondiale contro la n° 1 del mondo è un'esperienza che qualsiasi ragazza che si approccia a questo sport sogna di provare. La debuttante Slam, Lucia Bronzetti, l’anno scorso ha scalato 200 posizioni nel ranking e dopo essersi qualificata al tabellone principale è andata subito a segno contro Gracheva. Ora lo scontro contro Barty. Proibitivo sulla carta, ovviamente. Ma a noi piace sognare e poi, comunque vada, sarà tutta esperienza da mettere in valigia per Lucia. In bocca al lupo!

Australian Open Australian Open senza Djokovic: i pronostici di Eurosport 16/01/2022 A 13:07

Favola Bronzetti! Vittoria all'esordio Slam: gli highlights

Gli italiani in campo

TREVISAN Martina (ITA) vs. BADOSA, Paula (ESP) [8] - primo match Rod Laver Arena

GIORGI Camila (ITA) [30] vs. MARTINCOVA Tereza (CZE) - primo match John Cain Arena

SONEGO Lorenzo (ITA) [25] vs. OTTE Oscar (GER) - primo match Campo 3

BRONZETTI Lucia (ITA) vs BARTY Ashleigh (AUS) [1] - secondo match Rod Laver Arena

BERRETTINI Matteo (ITA) [7] vs. KOZLOV Stefan (USA) - terzo match John Cain Arena

Discovery+: Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€ . Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Berrettini, problemi allo stomaco? "Festeggia" chiedendo l'Imodium

L'Order of Play del Day 3

ROD LAVER ARENA (1:00)

TREVISAN Martina (ITA) vs. BADOSA Paula (ESP) [8]

BRONZETTI Lucia (ITA) vs BARTY Ashleigh (AUS) [1]

HANFMANN Yannick (GER) vs. NADAL Rafael (ESP) [6]

Dalle 9:00

BRENGLE Madison (USA) vs. OSAKA Naomi (JPN) [13]

ZVEREV Alexander (GER) [3] vs. MILLMAN John (AUS)

MARGARET COURT ARENA (1:00)

TAN Harmony (FRA) vs. SVITOLINA Elina (UKR) [15]

KWON Soonwoo (KOR) vs. SHAPOVALOV Denis (CAN) [14]

KREJCIKOVA Barbora (CZE) [4] vs. WANG Xiyu (CHN)

Dalle 9:00

ZHENG Qinwen (CHN) vs. SAKKARI Maria (GRE) [5]

MONFILS Gael (FRA) [17] vs. BUBLIK Alexander (KAZ)

JOHN CAIN ARENA (1:00)

GIORGI Camila (ITA) [30] vs. MARTINCOVA Tereza (CZE)

Non prima delle 3:00

KEYS Madison (USA) vs. CRISTIAN Jaqueline (ROU)

Non prima delle 4:30

BERRETTINI Matteo (ITA) [7] vs. KOZLOV Stefan (USA)

HURKACZ Hubert (POL) [10] vs. MANNARINO Adrian (FRA)

KIA ARENA (1:00)

AZARENKA Victoria (BLR) [24] vs. TEICHMANN Jil (SUI)

GRIEKSPOOR Tallon (NED) vs. CARRENO BUSTA Pablo (ESP) [19]

BENCIC Belinda (SUI) [22] vs. ANISIMOVA Amanda (USA)

MCDONALD Mackenzie (USA) vs. KARATSEV Aslan (RUS) [18]

1573 ARENA (1:00)

SORRIBES TORMO Sara (ESP) [32] vs. KOSTYUK Marta (UKR)

PERA Bernarda (USA) vs. PEGULA Jessica (USA) [21]

ALCARAZ Carlos (ESP) [31] vs. LAJOVIC Dusan (SRB)

MARTINEZ, Pedro (ESP) vs. GARIN Cristian (CHI) [16]

CAMPO 3 (1:00)

SONEGO Lorenzo (ITA) [25] vs. OTTE Oscar (GER)

RISKE Alison (USA) vs. OSTAPENKO Jelena (LAT) [26]

Non prima delle 5:30

doppio maschile

ALBOT Radu (MDA) vs. VUKIC Aleksandar (AUS)

Non prima delle 6:00

O. Otte (GER)-C. Tseng (TPE) [WC]

CAMPO 7 (1:00)

doppio maschile

OPELKA Reilly (USA) [23] vs. KOEPFER Dominik (GER)

PARRIZAS DIAZ Nuria (ESP) vs. ZANEVSKA Maryna (BEL)

CAMPO 8 (non prima delle 3)

KORDA Sebastian (USA) vs. MOUTET Corentin (FRA)

KHACHANOV Karen (RUS) [28] vs. BONZI Benjamin (FRA)

CAMPO 17 (1:00)

doppio femminile

KECMANOVIC Miomir (SRB) vs. PAUL Tommy (USA)

VAN UYTVANCK Alison (BEL) vs. WANG Qiang (CHN)

KUDERMETOVA Veronika (RUS) [28] vs. RUSE Elena-Gabriela (ROU)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

Link utili: Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport Player e discovery+ Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport

Hurkacz in tuffo alla McEnroe: è già il punto del torneo?

Australian Open Tsitsipas - Ymer - Australian Open Highlights 24 MINUTI FA