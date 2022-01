Match del giorno

PAIRE Benoit (FRA) vs. TSITSIPAS Stefanos (GRE) [4] - terzo match Rod Laver Arena

Ad

Assieme a Kyrgios, il francese è sicuramente il tennista più "divertente" del circuito, ma in questo Slam sembra anche molto concentrato: nel secondo turno ha eliminato un signor giocatore come Grigor Dimitrov, con annesso pianto liberatorio. Il greco non è al massimo della forma dopo i noti problemi al gomito. I precedenti dicono 3-1 Tsitsipas, ma questa sarà il primo scontro al meglio dei cinque set.

Australian Open Australian Open senza Djokovic: i pronostici di Eurosport 16/01/2022 A 13:07

Paire, lacrime dopo la vittoria: "Sono stato criticato, non è facile"

Gli italiani in campo

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. DANIEL Taro (JPN) - quarto match Kia Arena

Discovery+: Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€ . Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Sinner: "Covid? Facciamo i tamponi in camera". E sul supercoach...

Australian Open 2022, l'Order of Play di sabato 22 gennaio

ROD LAVER ARENA (1:00)

TAUSON Clara (DEN) vs. COLLINS Danielle (USA) [27]

KANEPI Kaia (EST) vs. INGLIS Maddison (AUS)

non prima delle 4:00

PAIRE Benoit (FRA) vs. TSITSIPAS Stefanos (GRE) [4]

dalle 9:00

ANDUJAR Pablo (ESP) vs. DE MINAUR Alex (AUS) [32]

CIRSTEA Sorana (ROU) vs. PAVLYUCHENKOVA Anastasia (RUS) [10]

MARGARET COURT ARENA (1:00)

ZIDANSEK Tamara (SLO) [29] vs. CORNET Alizé (FRA)

VONDROUSOVA Marketa (CZE) [31] vs. SABALENKA Aryna (BLR) [2]

non prima delle 4:00

VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED) vs. MEDVEDEV Daniil (RUS) [2]

dalle 9:00

SWIATEK Iga (POL) [7] vs. KASATKINA Daria (RUS) [25]

RUBLEV Andrey (RUS) [5] vs. CILIC Marin (CRO) [27]

JOHN CAIN ARENA (1:00)

Doppio femminile

non prima delle 2:30

HALEP Simona (ROU) [14] vs. KOVINIC Danka (MNE)

Doppio femminile

non prima delle 7

EVANS Daniel (GBR) [24] vs. AUGER-ALIASSIME Felix (CAN) [9]

KIA ARENA (1:00)

Doppio maschile

non prima delle 3

MERTENS Elise (BEL) [19] vs. ZHANG Shuai (CHN)

BAUTISTA AGUT Roberto (ESP) [15] vs. FRITZ Taylor (USA) [20]

non prima delle 7

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. DANIEL Taro (JPN)

1573 ARENA (1:00)

Doppio

M. Kecmanovic v L. Sonego 25

CAMPO 3 (1:00)

Doppio femminile

Doppio femminile

non prima delle 6

O'CONNELL Christopher (AUS) vs. CRESSY Maxime (USA)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery+, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

Link utili: Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport Player e discovery+ Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport

Sinner, volèe magistrale in allungo: standing ovation dal suo angolo

Australian Open Berrettini: "Uno dei miei match più belli. Servivano attributi e..." UN' ORA FA