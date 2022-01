Match sulla carta impossibile per Camila Giorgi contro l'icona di casa e numero 1 del tennis mondiale, campionessa in carica di Wimbledon. La superficie però - così veloce e per certi aspetti simile al cemento americano, dove Giorgi ha vinto il suo primo Masters 1000 a Montreal - può favorire il tennis senza compromessi della tennista italiana. Da non perdere.

Venerdì 21 gennaio sul centrale di Melbourne alle ore 9:00 (dopo Alcaraz-Berrettini) il match valido per il terzo turno dell'Australian Open fra Ashleigh Barty e Camila Giorgi sarà trasmesso in TV su Eurosport 2, canale 211 di Sky e su DAZN.

Barty-Giorgi: informazioni

Data, orario e luogo: venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 9:00, Australian Open, sessione serale della Rod Laver Arena

Ashleigh Barty verso il Terzo Round

Barty vs Tsurenko 6-0 6-1

Barty vs Bronzetti 6-1 6-1

Camila Giorgi verso il Terzo Round

Giorgi vs Potapova 6-4 6-0

Giorgi vs Martinicova 6-2 7-6

