Ashleigh Barty nella sua apertura di Australian Open 2022. La n°1 del mondo, sul centrale, in sessione serale, spazza via la resistenza della veterana Lesia Tsurenko con un impietoso 6-0 6-1. Barty davvero sugli scudi, per un primo turno che le è valso poco più di un allenamento agonistico. Speriamo possa trovare qualche resistenza in più da Lucia Bronzetti: con l'azzurra che grazie al 1° turno vinto su Gracheva si regalerà con ogni probabilità una bella esperienza sul centrale.

Le notizie ghiotte, in termini di cadute di spessore, nella pomeriggio/serata australiana, arrivano dalle ‘americane’. In primis la caduta di Coco Gauff, che a questo torneo di presentava con grandi ambizioni. Gauff invece si arrendere a sorpresa alla veterana cinese Wang Qiang, che spazza via la testa di serie n°18 addirittura per 6-4 6-2. Il successo vale alla Wang un secondo turno contro la belga van Uytvanck, ma soprattutto alla Gauff una bocciatura netta, specie per la buona partita che aveva fatto vedere con la Barty ad Adelaide a inizio anno e che lasciava presagire serie ambizioni per questo slam. Avrà tempo.

L’altro risultato ghiotto è quello di Madison Keys. Un primo turno di lusso quello contro la campionessa 2020 Sofia Kenin, per due giocatrice cadute in classifica dopo i fasti – anche recenti – del passato. Bella lotta quella tra Keys e Kenin, ma alla vincitrice di questo torneo 2 anni fa sono fatali 2 long set: 7-6 7-5 il punteggio finale. Si apre così ulteriormente questo quarto di tabellone presidiato da Badosa – impegnata a fine giornata con Tomljanovic – e Krejcikova, vincitrice in 2 set all’esordio contro la veterana Petkovic (6-2 6-0).

