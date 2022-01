Ad aprire le danze azzurre sul cemento di Melbourne ci ha pensato Camila Giorgi: la racchetta marchigiana si è imposta : la racchetta marchigiana si è imposta 6-4 6-0 sulla russa Anastasia Potapova, numero 68 del ranking WTA. Un appuntamento sentitissimo per Camila, la cui ultima partita risaliva addirittura ad ottobre, nella semifinale di Tenerife persa con la colombiana Osorio. La numero uno italiana ha riversato tutto il suo repertorio sulla più acerba russa, e la condizione fisica ha tenuto.

Certo, è ancora presto per urlare al pieno recupero, e la parte di tabellone in cui è inserita non le sorride di certo (Osaka e Barty si avvicinano minacciosamente), ma quest’oggi Camila ha fornito segnali di carattere e solidità assoluti. A cominciare dalle tre palle break, velenosissime, guadagnate dalla Potapova nel corso del primo set; Camila reagisce con freddezza, allungando il campo e portando la russa all’errore. Camila impiega un solo gioco per carburare: nel primo game, Potapova mette Camila spalle al muro, ma la marchigiana si districa dalla prima palla break con disinvoltura.

Ad

Australian Open LIVE! Australian Open, Day 1: Fantastica Giorgi, annichilita Potapova 2 ORE FA

Da lì è ripida crescita per Camila. L’azzurra risponde alla russa con le sue stesse armi: aggressività sulle seconde di battuta e grande intensità col dritto. All’alba del settimo game Camila infila pure due ace, portando al limite l’avversaria. Ma la Potapova si conferma avversario coriaceo, e lancia la controffensiva nel 9° game: costoso doppio fallo di Camila in apertura e due palle break per la russa, che tuttavia non capitalizza; Giorgi annulla due palle break con due seconde coraggiose e si salva ai vantaggi.

La tennista di Macerata ribalta definitivamente l’inerzia al nono e decisivo game, quando converte la sua prima palla break e chiude sul 6-4 il primo set alla stretta finale, dopo 44 minuti di lotta. Ingoiato l’amaro boccone nel primo set, la Potapova allenta vistosamente la sua resistenza: una famelica Giorgi guadagna e concretizza un’altra palla break al secondo gioco del secondo set.

Camila Giorgi, Australian Open 2022 Credit Foto Getty Images

La russa prova a reagire subito dopo, portando il terzo game ai vantaggi, ma non riuscendo a digerire le seconde dell’azzurra, che se la cava ancora spalle al muro. Nel quarto game Giorgi scappa via: da 0-40 a 40-40 grazie a due doppi falli della russa, che accusa il cortocircuito ai vantaggi senza tornare più in partita. Giorgi chiude il suo esordio con un bagel, un solido 81% di punti vinti con la prima di servizio e ben 17 colpi vincenti (contro i 3 della russa); ora attende la vincitrice tra Martincova e Davis al secondo turno.

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+: abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Seppi su Djokovic: "Situazione non bella, difficile concentrarci"

Australian Open Becker: "Consiglio a Djokovic di vaccinarsi se vuole continuare a vincere" 3 ORE FA