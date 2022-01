Se un marziano fosse sbarcato sul pianeta terra e avesse visto il match di Naomi Osaka, di certo non avrebbe pensato che la giapponese solo pochi mesi fa ha dichiarato di soffrire di crisi depressive, con tanto di lacrime durante le interviste, a più riprese. L'attuale numero 14 del mondo si è presa, nella scorsa stagione, una "pausa dal tennis" dopo il Roland Garros, a causa delle molteplici difficoltà emerse nel gestire la competizione e aspetti del professionismo come le conferenze stampa. Fortunatamente, inoltre, non si è vista nemmeno l'ombra dell'infortunio all'addome che l'aveva costretta al ritiro la scorsa settimana, prima di giocare la semifinale al WTA di Melbourne.

Il match scivola via davvero in fretta, il dominio della ex numero 1 del mondo è totale: fluida, pimpante, non lascia un attimo di respiro alla giovane colombiana, alla prima partecipazione nell'Happy Slam. Il gioco variegato e multiforme della Osorio Serrano non può nulla al cospetto della potenza esecutiva di Osaka; per di più sembra che Osorio, per scelta tattica oppure per necessità (fronteggiare le bordate della giapponese non è semplice) tenda ad appiattire le sue traiettorie, di solito cariche e arcuate, per ingaggiare un forsennato braccio di ferro che giova molto al tennis lineare di Osaka. 5-0 in 16 minuti. Dopo un inizio traumatizzante, però, la colombiana comincia a ingranare e si riavvicina pericolosamente sino ad avere due occasioni per il 4-5, annullate in modo autorevole e temerarie da Osaka, che incamera dunque il primo parziale per 6-3.

Ad

La colombiana classe 2001 non disputava match ufficiali da ottobre, dal WTA di Tenerife in cui si spinse sino in finale; tuttavia la carica agonistica non è affatto arrugginita, anzi, il body language è quello giusto e lascia preasgire ottime cose per il futuro. Si procura due palle break in avvio di set, ma è bravissima la numero tredici del seeding ad annullarle. Nel game successivo Osorio compie un autentico harakiri compiendo tre doppi falli consecutivi, Osaka opera il sorpasso e a questo punto

Australian Open Svitolina archivia la pratica Ferro in 2 set, highlights 2 ORE FA

Il canovaccio tattico della partita rimane immutato: è la giapponese a comandare le operazioni e a dispensare vincenti da ogni zona del campo. 19 vincenti a fronte di 28 errori non forzati. La combattiva Osorio allunga gli scambi, ma con il passare del tempo è costretta sempre più spesso a fare il tergicristallo e la difesa della colombiana si fa sempre più velleitaria. La partita si conclude con un 6-3 6-3 piuttosto severo: il match in alcuni frangenti è stato più in bilico di quanto il punteggio comunichi. Osaka è stata impeccabile con il servizio nei momenti importanti.

Naomi Osaka attende la vincente tra Madison Brengle e Dayana Yastremska, prima di un'eventuale scoppiettante terzo turno con Ashleigh Barty. Si sono intravisti scampoli della quattro volte campionessa Slam, intervallati da momenti di buio di cui altre avversarie più esperte potrebbero approfittare. Camila Osorio Serrano può uscire a testa alta da questo match e guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

Gli altri risultati del femminile

Camila Giorgi b. Anastasia Potapova 6-4 6-0

Belinda Bencic b. Kristina Mladenovic 6-4 6-3

Amanda Anisimova b. Arianne Hartono 2-6 6-4 6-3

Bernarda Pera b. Ekaterina Alexandrova 7-5 6-3

Qinwen Zheng b. Aliaksandra Sasnovich 6-3 1-6 7-6(5)

Maria Sakkari b. Tatjana Maria 6-4 7-6(2)

Harmony Tan b. Yulia Putintseva 6-3 6-3

Elina Svitolina b. Fiona Ferro 6-1 7-6(4)

Sara Sorribes Tormo b. Kirsten Flipkens 6-4 6-1

Australian Open in esclusiva su Discovery+

L'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Australian Open Giorgi, ritorno da incorniciare: Potapova spazzata via in 2 set 3 ORE FA