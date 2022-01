"Grazie a tutte le persone in giro per il mondo per il vostro supporto. Lo posso sentire ed è davvero apprezzato".

Novak Djokovic rompe il silenzio che accompagnava ormai da qualche giorno i suoi profili social con un messaggio rivolto a tutti i suoi fan in giro per il mondo. Il tennista serbo - ormai è noto - è da giorni chiuso in un hotel Covid in attesa della sentenza in merito al suo visto e alla partecipazione all'Australian Open.

Lunedì dovrebbe essere il giorno della decisione sul futuro del tennista serbo. Il mondo è in attesa.

Papà Djokovic: "Umiliando Novak, umiliano la Serbia"