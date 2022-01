Di certo in questi giorni i riflettori non erano puntati su di lui, ma Rafael Nadal c'è. E a tratti sta facendo vedere la sua versione migliore. Lo spagnolo centra per la 15ª volta in carriera gli ottavi degli Australian Open grazie al successo in quattro set su Karen Khachanov e ora attende il vincente di Mannarino-Karatsev.

A 36 anni e dopo un infortunio grave al piede che l'ha tenuto lontano dal circuito per mesi, il maiorchino è sbarcato in Australia con più di un punto di domanda. Ma, prima il titolo all'Atp 250 di Melbourne, poi il suo esordio agli Australian Open 2022, sono una dichiarazione di amore al tennis e allo sport: partita dopo partita, Nadal ha mostrato una crescita sia dal punto di vista dell'intensità che sotto il profilo del gioco. E il terzo turno con Khachanov è il simbolo della sua rinascita: 6-3 6-2 3-6 6-1 ad un giocatore più giovane di lui di 11 anni e in gran forma. Tanta roba. Lo spagnolo domina il primo set (addirittura con il 100% dei punti con la prima in campo) e anche il secondo. Il terzo parziale comincia con un game per parte, poi il numero 30 al mondo trova il break che lo porta sul 3-1. Khachanov annulla con grande determinazione tre palle break nel gioco successivo e poco dopo chiude 6-3. Un passaggio a vuoto per Rafa, fisiologico. Il maiorchino ricomincia a macinare tennis e non ce n'è per nessuno: 6-1 e ottavi raggiunti dopo due ore e 54 minuti di gioco.

