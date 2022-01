C’è calma piatta nel tabellone femminile, ed è sempre una buona notizia per le migliori, senza gli outfit di Serena Williams o gli upset che spesso distinguono il tennis rosa fin dai primi turni Slam. Mentre sui due campi principali la numero 1 Ashleigh Barty, campionessa in carica di Wimbledon e icona dell’Australian Open, e la spagnola Paula Badosa eliminano le nostre Bronzetti e Trevisan, Elina Svitolina risparmia un game con la francese Harmony Tan crollata in campo, e poi uscita in carrozzina, per una fitta al polpaccio sinistro prima dell’ultimo gioco: 6-3 5-7 6-1.

Forfait Tan, Svitolina avanza: gli highlights

Vinto il torneo di Adelaide e sconfitta al primo turno la connazionale Sofia Kenin, qui recente campionessa, Madison Keys si conferma con un netto 6-2 7-5 alla romena Cristian. È in formissima anche Victoria Azarenka, che batte la svizzera Jil Teichmann in un’ora (6-1 6-2) alla ricerca dei giorni migliori: quelli dei titoli australiani 2012 e 2013.

Azarenka demolisce Teichmann: gli highlights

Essere campionesse olimpiche nel tennis: dopo l’eclissi della portoricana Monica Puig oro a Rio 2016, Belinda Bencic esce già di scena al secondo turno dell’Australian Open da 22a testa di serie, sorpresa dal comunque buon campionario di Amanda Anisimova: 6-2 7-5.

Fra le altre teste di serie, bene Jelena Ostapenko in rimonta (4-6 6-2 6-4 alla Riske), la numero 4 Barbora Krejcikova (6-2 6-3 a Xiyu Wanh) e Jessica Pegula con un doppio 6-4 alla connazionale statunitense Bernarda Pera.

Krejčíková - Wang - Australian Open Highlights

In sessione serale della Rod Laver Arena, Naomi Osaka rifila 7 game consecutivi alla Brengle, primi 5 in 14 minuti tanto per sgradire, prima di avere una partita con l’americana, avanti di un break nel secondo set e comunque sconfitta in un’ora, 6-0 6-4.

Imbattuta nel 2022, anche se ritiratasi prima della semifinale del Melbourne Summer, Naomi ritrova la sua migliore velocità d’esecuzione e specie in risposta di dritto, dicendo on court d’essersi allenata a fondo negli ultimi mesi con la “palla matta”. Sarà un bel match di terzo turno con la Anisimova, ma con questa solidità e costanza Osaka resta molto favorita.

