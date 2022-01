Giorgi fa e disfa contro Martincova, ma prenota comunque il 3° turno

6-2 7-6 contro la ceca Martincova, possiamo finalmente dirlo: Camila c’è, ed è qui per giocarsela fino in fondo, nonostante i suoi consueti cortocircuiti, che in questo match non sono mancati. Solo due giorni fa, predicavamo cautela nell’annunciare il ritorno a pieno regime di Camila Giorgi. La tennista marchigiana infatti, non disputava un match da ottobre, in quel di Tenerife. Eppure, dopo un match dominato contro l’acerba russa Potapova al primo turno e la conferma per, possiamo finalmente dirlo: Camila c’è, ed è qui per giocarsela fino in fondo, nonostante i suoi consueti cortocircuiti, che in questo match non sono mancati.

Di certo la parte di tabellone in cui Giorgi è inserita rimane proibitiva: la prossima avversaria potrebbe già essere Ashleigh Barty, ammesso che la nostra Lucia Bronzetti non compia il miracolo contro la favorita alla vittoria finale.

Ad ogni modo, i colpi scoccati quest’oggi dalla Giorgi sul cemento della John Cain Arena rassicurano un po’ tutti: la sua condizione atletica è ottimale. Lo dimostra il suo gioco saturo di vincenti e l’esplosività con cui finalizza il punto. Sin da subito Giorgi non esita, e parte aggressiva col dritto: break a zero nel primo game e Martincova stordita.

Maestosa Giorgi! Lo schiaffo al volo piega Martincova

L’assedio si ripropone al successivo turno a servizio della ceca, che deve sudare attraverso tre parità prima di afferrare il 2-1. Camila però è ingiocabile a servizio e inchioda nuovamente Martincova al quinto game, sigillando il tutto con un rovescio da urlo. A Camila riesce tutto bene, e chiude il primo set sul 6-2 in 30’, sotterrando la ceca nel rapporto dei vincenti (13 a 4), pur non tenendo tante prime in campo (50%).

La medesima tendenza si trasforma in un concreto problema nel secondo set: tanti doppi falli (ben 11 nel match) e qualche difficoltà di troppo con la prima di servizio, Camila si complica la vita da sola. La ceca a sua volta, resetta il dritto (arma preferita) e mette per la prima volta pressione a Camila, che regala quattro palle break al secondo gioco del secondo set con due doppi falli. Giorgi risponde presente prendendosi rischi con la seconda.

L’azzurra continua a mandare in affanno l’avversaria appena si prolungano gli scambi, e questa strategia ripaga Giorgi con due break in avvio, che la portano sul 5-2. Da lì però, seguiranno quattro game consecutivi per Martincova, che pareggia il conto dei break capitalizzando sui clamorosi regali di una Camila meno solida rispetto al primo set. A un certo punto Camila si trova sotto 0-30 sul 6-5 e rischia di concedere il 5° game consecutivo alla ceca, ma la sua reazione si presenta sulle ali di un cross stretto di dritto, che trafigge Martincova e inverte definitivamente l’inerzia al tiebreak, che Camila domina 7-2.

Giorgi trova un angolo impossibile! Il colpo della svolta

Badosa schiaccia Trevisan

Martina Trevisan si fa ipnotizzare dal luccicante palcoscenico della Rod Laver Arena: Paula Badosa fa valere la propria superiorità fisica e tecnica in un match a senso unico, concluso 6-0 6-3. La spagnola, n.6 WTA ed ottava testa di serie impiega poco tempo per ridurre la tennista fiorentina a mero sparring partner: un bagel in apertura manda in cortocircuito la Trevisan, che nel corso del primo parziale tiene in campo solo il 48% delle prime, convertendone solo il 45% in punti.

Più pulito e poderoso il gioco della Badosa, che straccia la toscana 28 punti a 12. Trevisan deve sudare su tutti i suoi turni a battuta anche nel secondo e fatidico set, dove cede il servizio a quinto e nono game. Badosa le concede la miseria di 4 punti a risposta, e naviga con sicurezza verso il 6-0 6-3 finale. Martina ci mette l’anima fino alla fine, ma la spagnola si dimostra ingiocabile e prenota meritatamente il terzo turno.

