Il percorso di Sascha Zverev agli Australian Open 2022 prosegue senza concedere set agli avversari: dopo il connazionale Altmaier, anche il padrone di casa John Millman si arrende alla testa di serie n° 2 di Melbourne Park: 6-4 6-4 6-0 il risultato finale. Il tedesco al terzo turno incrocerà la strada del qualificato moldavo Albot. La notizia del day 3 del tabellone maschile è l'eliminazione di Hubert Hurkacz (n° 10 del seeding) contro Adrian Mannarino: 6-4 6-2 6-3. A fine incontro si contano 40 errori non forzati del polacco. Il francese sfiderà Aslan Karatsev che ha battuto McDonald in quattro set.

Poteva essere un match insidioso per Zverev: il n° 89 del mondo, John Millman, capace di portare al quinto set Roger Federer proprio sulla Rod Laver Arena nel 2020, è un giocatore che basa il suo gioco sulla resistenza. E in avvio approfitta dell'approccio leggero del tedesco, con un controbreak immediato. Sarà l'unica volta in cui l'australiano riesce a impensierire il "Maestro" di Torino che in poco meno di due ore archivia la pratica (con il 76% dei punti a rete, 13/17) e punta il mirino al terzo turno con Albot.

Korda vince la maratona con Moutet

Sebastian Korda ha sconfitto al quinto set Corentin Moutet: i due sono stati protagonisti del match più lungo di giornata, andato in scena sul campo 8 e durato quattro ore e 47 minuti. Una battaglia epica terminata al super tie-break: 3-6 6-4 6-7(2) 7-5 7-6[10-6]. Il francese ha servito per il match sul 5-4 e 30-30 nel quarto set, ma si è fatto recuperare. Nel quinto è stato invece il giovane americano a vedersi annullare due match point nell’undicesimo gioco, subito prima del super tie-break poi vinto 10-6. Korda ora sfiderà Carreno Busta.

