È stato bello vederli di nuovo insieme e sognare un altro Australian Open dopo quel magico 2015 in cui a Melbourne alzarono il trofeo. Oggi l'impresa era proibitiva, Ram e Salisbury sono una delle coppie più affiatate e in forma nell'ultimo periodo e in questo torneo non hanno lasciato in strada neanche un set. Fognini e Bolelli hanno ripreso la loro antica partnership dopo un anno e mezzo (l'ultima partita insieme l'avevano giocata a Roma nel 2020) in occasione della trasferta australiana, cogliendo una bella finale a Sydney. Negli ottavi hanno battuto per la seconda volta in due settimane il quotato tandem Murray/Soares, questa volta anche annullando un match point nel secondo set.

Fognini nel primo set incontra molte difficoltà al servizio concedendo quattro doppi falli nei suoi due game di servizio. Nel quarto game riesce a salvarsi, nell'ottavo invece uno scatenato Rajeev Ram vince un paio di punti di fioretto e trova il break che svolta la partita. Peccato perchè erano stati i nostri a breakkare per primi nel quinto game, con due fantastiche risposte bloccate di rovescio. Il tandem anglo-americano aveva però subito recuperato strappando il servizio di Bolelli, arrampicandosi sui tabelloni pubblicitari per vincere un punto rocambolesco.

Simone Bolelli e Fabio Fognini

Nel secondo set il copione non cambia, Ram e Salisbury intoccabili al servizio e gli azzurri che arrancano, costretti a scambiare da fondo con il fiato sul collo e costantemente intimoriti dagli avversari, molto guardinghi sotto rete. Storie tese nel sesto game, quando l'arbitro di sedia sanziona Bolelli con il secondo time violation privandolo della prima sul 15-30. La coppia che - dopo l'eliminazione di Mektic/Pavic - diventa la favorita per la vittoria finale ne approfitta e s'invola verso la semifinale, dove affronteranno una coppia tra Koolhof/Skupski e Ebden/Purcell. Simone Bolelli ora continuerà il suo progetto con Maximo Gonzalez, con il quale l'anno scorso ha mancato di un soffio la qualificazione a Torino, giocando i tornei sulla terra battuta sudamericana. In un periodo in cui si è parlato tanto del doppio italiano da schierare nelle competizioni a squadre, Fognini e Bolelli hanno dimostrato che nonostante gli anni che passano rimangono sempre una soluzione percorribile.

