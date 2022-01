Una pura formalità per Daniil Medvedev: il russo accartoccia l’olandese Botic Van de Zandschulp in 3 set, col punteggio finale di 6-4 6-4 6-2, dopo meno di due ore. Medvedev vola così agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente tra la favola O’Connell e la mina vagante Cressy. Il tennis d’alto calibro di Van De Zandschulp – l’unico in grado di rubare un set al russo nella sua corsa vincente agli US Open - quest’oggi non ha potuto garantire la potenza di fuoco sufficiente a scalfire i fondamentali del russo, che ha vinto un match su pochi, essenziali, punti giocati male dall’olandese.

Van De Zandschulp non ha paura di entrare a spada tratta nello scambio, come dimostra il folle duello al primo game del 1° set, vinto dal tennista oranje dopo ben 33 colpi.

Medvedev-Van De Zandschulp, che scambio: 33 colpi!

Coraggioso, al limite dello sfrontato l’olandese nel venirsi a prendere punti a rete e nel rischiare sul dritto: Medvedev lo punisce senza pietà al terzo game, sull’unica palla break procurata nel parziale. E’ ciò che basta al russo per sigillare il set sul 6-4 in suo favore, aiutato dalla continuità della sua prima (78% di punti vinti nel 1° set).

Anche il secondo set si decide sui dettagli: Van de Zandschulp mette pressione ai vantaggi al sesto e all’ottavo game, ma il russo è abile nel rifugiarsi ancora nella sua prima, disinnescando le risposte dell’avversario e facendo pesare il cortocircuito dell’olandese nel terzo game, chiuso con un break a zero.

Visione di gioco, capacità di controllare lo scambio, esplosività col dritto; Van De Zandschulp dimostra di avere tutte le materie prime necessarie a giocarsela con i grandi tranne una: la tenuta mentale. Proprio questo fattore lo tradisce anche nel 3° e fatidico set: al quinto gioco il russo lo spinge ai vantaggi e sfonda alla 3° palla break; qualche licenza di troppo per l’olandese sulla palla corta e nel tocco a rete, che Medvedev riesce a metabolizzare solo sul finale: il russo infatti, si regala anche il secondo break del parziale trafiggendo la discesa a rete suicida dell’avversario.

Un’altra prova rigorosa del russo, che argina il tennis grezzo dell’avversario con 26 vincenti a fronte di 19 non forzati. Il numero 2 al mondo approda per il quarto anno consecutivo agli ottavi di finale.

