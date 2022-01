Rafael Nadal arriva a questa trasferta australiana di soppiatto, senza le luci della ribalta; dopo la lunga assenza dell'ultima parte della scorsa stagione e dopo una positività al Covid rimediata dopo il torneo-esibizione di Abu Dhabi. Considerando ciò, il maiorchino non balza all'occhio tra i primissimi favoriti del torneo, anche se, a ben guardare, fino ad ora non ne ha sbagliata mezza. Bisogna considerare, è vero, che non ha fronteggiato test particolarmente impegnativi, ma le tre vittorie ottenute negli scorsi giorni, insieme a questo valido esordio contro Giron, costituiscono indizi rassicuranti sul suo stato di forma, in attesa di qualche contendente più stimolante. Al netto della mina vagante Kokkinakis, con cui se la potrebbe vedere nella prossima partita, il percorso fino ai quarti di finale con Zverev non sembra particolarmente ricco di asperità.

La partita è a senso unico, con Nadal che si limita ad amministrare con solenne indolenza la sua enorme superiorità: 24 minuti gli sono sufficienti per incamerare il primo set, mentre nel secondo strappa il break in apertura e si limita a custodirlo sino al 6-4. Troppo il divario sulla diagonale sinistra che vede lo spagnolo martellare con il suo gancio mancino sul debole rovescio dell'americano, il quale è continuamente costretto a perdere campo. Giron prova a imporre il suo gioco con apprezzabile tenacia, ma l'iberico, come di consueto, è granitico. Molto difficile da scalfire. Il modo in cui inizia il terzo parziale è ancora più scoraggiante per il californiano, che va subito in difficoltà e non riuscirà mai più a risalire la china. 6-1 6-4 6-2 il punteggio finale.

Ad

Rafael Nadal Credit Foto Getty Images

Australian Open Osaka detta legge contro Osorio, gli highlights in 3' 43 MINUTI FA

Gli altri risultati del maschile

Christian Garin b. Facundo Bagnis 6-3 6-4 5-7 6-7(4) 6-3

Pedro Martinez b. Federico Delbonis 7-6(15) 3-6 6-4 6-2

Denis Shapovalov b. Laslo Djere 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(3)

Dusan Lajovic b. Marton Fucsovics 6-3 4-6 6-1 6-7(8) 6-1

Soonwoo Kwon b. Holger Rune 3-6 6-4 3-6 6-3 6-2

Aleksandr Vukic b. Lloyd Harris 4-6 6-3 7-5 7-6(3)

Radu Albot v. Yoshito Nishioka 6-3 6-4 4-6 6-2

Carlos Alcaraz b. Alejandro Tabilo 6-2 6-2 6-3

Benjamin Bonzi b. Peter Gojowczyk 6-3 6-3 6-3

Stefan Kozlov b. Jiri Vesely 7-5 6-3 6-4

Gael Monfils b. Federico Coria 6-1 6-1 6-3

Matteo Berrettini b. Brandon Nakashima 4-6 6-2 7-6(5) 6-3

Karen Khachanov b. Denis Kudla 3-6 6-3 6-2 7-6(2)

Adrian Mannarino b. James Duckworth 6-4 2-6 3-6 6-2 6-1

Pablo Carreno Busta b. Tomas Martin Etcheverry 6-1 6-2 7-6(2)

Alexander Bublik b. Ernesto Escobedo 3-6 7-6(5) 6-3 6-3

Sebastian Korda b. Cameron Norrie 6-3 6-0 6-4

Australian Open in esclusiva su Discovery+

L'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€ . Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Australian Open Berrettini non sbaglia: Nakashima rimontato in tre ore UN' ORA FA