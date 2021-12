Un forfait importante in vista della prossima edizione degli Australian Open:ha comunicato via social che non prenderà parte al primo Slam del 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio 2022 . Thiem tornerà in campo direttamente al Cordoba Open in Argentina: ricordiamo che il tennista austriaco non scende in campo da sei mesi, dato che la sua ultima partita giocata è datata 22 giugno.