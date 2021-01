Rivoluzioni su rivoluzioni. Dopo la pessima figura offerta al mondo nel 2019 a Madrid - formula cervellotica e soprattutto un programma folle, con gli ultimi match di giornata conclusi ben oltre la mezzanotte mentre i tennisti tornavano in albergo imbufaliti - la Kosmos, partner finanziario dell’Itf nell’organizzazione dalla Coppa Davis, ha avanzato alcune proposte per restituire appeal alla più antica manifestazione sportiva per squadre nazionali.