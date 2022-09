Casalecchio di Reno (Bologna) - L'Italia affronta la Svezia nella terza e ultima sfida del girone A di Coppa Davis. A Bologna gli azzurri capitanati da Filippo Volandri, dopo il 3-0 alla Croazia e il 2-1 all'Argentina che è valsa la matematica qualificazione alle Finals di Malaga (dal 21 al 27 novembre), hanno l'obiettivo di vincere almeno un match per assicurarsi il primo posto ed evitare avversari scomodi come la Spagna.

Break Italia: 3-2 Berrettini

Nel quinto game del secondo set Matteo Berrettini allunga su Elias Ymer. Lo svedese è bravo ad annullare due palle break sul 15-40, poi ai vantaggi l'azzurro numero 15 del mondo non spreca altre occasioni e strappa il servizio all'avversario. Match sempre più indirizzato, per ora.

Matteo fa suo il primo set: 6-4

Un primo set tutt'altro che semplice contro un ottimo Elias Ymer, ma Matteo Berrettini conserva la battuta e conquista il primo set 6-4 in 37'. Decisvo il break nel nono game che permette all'azzurro di allungare.

Berrettini fa il break: 5-4

Arriva nel nono game il primo snodo del primo set: Matteo Berrettini centra il break e si porta sul 5-4, andando così a servire per portarsi sull'1-0. Lo svedese cede ai vantaggi, sparando in rete dopo l'ottima risposta dell'azzurro.

Sempre equilibrio: 3-3

Matteo Berrettini tiene il servizio a zero, chiude con battuta e volée, e impatta sul 3-3 dopo sei game. Elias Ymer per ora con poche speranze quando a servire è l'azzurro.

Ymer tiene il servizio: 2-1 su Berrettini

Tre game e battuta conservata per entrambi i giocatori. Nel terzo game Berrettini ha la prima palla break del match sul 40-30 ma Elias Ymer si riscatta con tre ottime prime di servizio e si porta sul 2-1. Avvio senza sussulti.

15:18 - Inizia la sfida tra Berrettini e Elias Ymer

Si apre l'ultima giornata a Bologna: via al primo singolare tra Matteo Berrettini ed Elias Ymer. All'Italia basta un punto per blindare il primo posto nel gruppo A e sfidare gli Stati Uniti a Malaga.

15:05 - Scendono in campo le squadre

I due team arrivano sul campo della Unipol Arena: prima entra la Svezia, poi tocca all'Italia di Filippo Volandri. Il primo match sarà tra Matteo Berrettini, numero 15 del mondo, ed Elias Ymer, numero 119 del ranking Atp. Inni nazionali e poi via alle sfide.

14:30 - I precedenti: Italia-Svezia 11-9

L'Italia conduce 11-9 nei precedenti con la Svezia e molti successi sono legati agli anni '70. Tra le vittorie più importanti c'è quella del 1990 di Cagliari dove Paolo Canè chiuse sconfiggendo di lunedì Mats Wilander. Gli ultimi tre confronti sono però negativi per gli azzurri: nel 1997 la Svezia si impose 4-1 in casa, nel 1998 fu ancora 4-1 per gli scandinavi ma a Milano, infine nel 2010 con l'Italia ko per 3-2 nello spareggio per risalire in "Serie A".

14:20 - L'Italia è prima se...

Agli azzurri di Filippo Volandri basta un solo punto per assicurarsi il primo posto nel girone A. Dunque l'Italia è prima se batte la Svezia o perde 2-1 contro gli scandinavi che viceversa devono vincere 3-0 per qualificarsi per Malaga.

14:15 - La classifica del girone A

Alle fasi finali di Malaga passano le prime due del girone:

Italia 2-0 (5-1)

Croazia 2-1 (5-4)

Svezia 1-1 (3-3)

Argentina 0-3 (2-7)

14:00 - Le scelte di capitan Volandri

Ci siamo! Benvenuti alla Unipol Arena di Bologna: oggi l'Italia di Volandri, già sicura di giocare le fasi finali della Davis Cup, va a caccia del primo posto nel girone con questo schieramento:

1° match (ore 15) - Matteo Berrettini vs Elias Ymer

2° match - Jannik Sinner vs Mikael Ymer

3° match - Fabio Fognini/Simone Bolelli vs Andre Goransson/Elias Ymer

Berrettini reagisce: comanda lo scambio e chiude con la palla corta

