Arrivano brutte notizie per Fabio Fognini ed è lo stesso tennista ligure a raccontare quanto accaduto per mezzo di una story su Instagram. Il tennista ligure, infatti, si è infortunato nel torneo di Rio de Janeiro dei giorni scorsi e, a questo punto, non potrà fare parte della spedizione che rappresenterà l’Italia in Coppa Davis nella trasferta in Slovacchia.

“Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subito uno stiramento del polpaccio e una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i controlli possibili per capire l’entità dell’infortunio e intervenire con le terapie del caso. Su consiglio dei medici devo fermarmi e osservare un periodo di riposo per evitare che lo stiramento peggiori. Per questo motivo non potrò difendere i colori azzurri durante il prossimo incontro di Coppa Davis in Slovacchia. Sono amareggiato perchè gli impegni in Nazionale per me sono sempre stati una priorità. Faccio un in bocca al lupo a tutto il team di Davis. Forza Azzurri”.

