Il giorno che tutti gli appassionati di tennis arrivano in una calda domenica d’agosto. A quasi 14 mesi dall’ultima partita giocata a Wimbledon contro Hurkacz è tornato ad allenarsi su un campo da tennis. A svelarlo è stato proprio il fuoriclasse elvetico con un simpatico reel, postato sul proprio account Instagram, in cui si mostra con racchetta, pantaloncini e racchetta in campo mentre colpisce la pallina e mima dei rovesci e degli avanzamenti a rete.

La 41enne leggenda svizzera, venti volte vincitore di tornei del Grande Slam è fermo ormai dall’estate 2021, e sono in tanti a chiedersi quale sarà il suo futuro, nonostante i problemi fisici e la lunga convalescenza post operazione al ginocchio: re Roger non ha perso la passione per il gioco e nelle prossime settimane tornerà in campo, per la gioia dei milioni di fans in tutto il mondo che non vedono l’ora di ammirare le sue giocate alla Laver Cup a fine settembre e ad ottobre al torneo di Basilea. Di seguito il video dell’allenamento di Federer.